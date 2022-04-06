Россия подаст иск в CAS на $80 млн из-за отмены чемпионата мира по волейболу

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Всероссийская федерация волейбола подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на $80 млн из-за отмены чемпионата мира.
Россия подаст иск в CAS на $80 млн из-за отмены чемпионата мира по волейболу
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«Готовим иск в CAS, последнюю неделю над этим идёт работа, есть технические трудности: сформировать заявление, оплатить работу адвокатов. Сумма компенсации — около $80 млн», — цитирует генерального секретаря ВФВ Александра Яремёнко «Матч ТВ».

Напомним, что 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Максим Михайлов прокомментировал перенос чемпионата мира из России.

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