Михайлов высказался о переносе ЧМ по волейболу из России

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Олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Максим Михайлов прокомментировал перенос чемпионата мира из России.
Михайлов высказался о переносе ЧМ по волейболу из России
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  • © David Baileys

«Очень обидно, потому что все вокруг говорили, что спорт вне политики, а оказалось, что это просто слова. К сожалению, мы ничего не можем сделать с этим, я думаю, что обижаться на кого-то тоже нет смысла, нужно продолжать работать и верить, что в ближайшее время всё нормализуется», — цитирует Михайлова ТАСС.

Напомним, что 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко прокомментировал решение международной федерации перенести чемпионат мира из России в другую страну.

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