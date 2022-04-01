Михайлов высказался о переносе ЧМ по волейболу из России

Олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Максим Михайлов прокомментировал перенос чемпионата мира из России.

«Очень обидно, потому что все вокруг говорили, что спорт вне политики, а оказалось, что это просто слова. К сожалению, мы ничего не можем сделать с этим, я думаю, что обижаться на кого-то тоже нет смысла, нужно продолжать работать и верить, что в ближайшее время всё нормализуется», — цитирует Михайлова ТАСС.

Напомним, что 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко прокомментировал решение международной федерации перенести чемпионат мира из России в другую страну.