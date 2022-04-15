В Госдуме высказались о замене сборной России на Украину на ЧМ по волейболу

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о замене сборной России на команду Украины на чемпионате мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.

«При всём уважении к украинским волейболистам — это не лучшая команда в мире. Не понимаю, из каких соображений принято это решение, кем оно принималось и чего хотят добиться при принятии такого решения», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

ЧМ-2022 должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября. Однако турнир был перенесён.

FIVB отстранила все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под её эгидой.

Ранее сообщалось, что окончательного решения по переносу ЧМ-2022 в Польшу и Словению нет.