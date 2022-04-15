Алекно высказался о замене России на Украину в группе ЧМ-2022 по волейболу

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно прокомментировал новость о замене команды России на сборную Украины в группе чемпионата мира 2022 года.

«У меня такое ощущение, что подобное решение FIVB было заранее подготовлено. Есть мысль, что замена Россия на Украину стала решённым делом ещё до лишения страны права провести чемпионат мира. У нас отобрали первенство планеты, и это очень плохо», — заявил Алекно в интервью RT.

По его словам, в настоящий момент все спортивные эстетические и финансовые принципы свелись к нулю.

«Не думаю, что из вынужденного пропуска Россией ЧМ стоит делать трагедию. Я бы не стал вести речь про полную изоляцию волейбола в стране. Национальное первенство проходит на высоком уровне, а болельщики начинают любить своих спортсменов. Хотя с точки зрения профессионального волейбола это минус. А с точки зрения развития молодёжи, напротив, плюс. Они только сделают шаг вперёд», — добавил Алекно.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко отреагировал на замену сборной России на команду Украины на ЧМ-2022.