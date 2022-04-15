Алекно высказался о замене России на Украину в группе ЧМ-2022 по волейболу

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Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно прокомментировал новость о замене команды России на сборную Украины в группе чемпионата мира 2022 года.
Алекно высказался о замене России на Украину в группе ЧМ-2022 по волейболу
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«У меня такое ощущение, что подобное решение FIVB было заранее подготовлено. Есть мысль, что замена Россия на Украину стала решённым делом ещё до лишения страны права провести чемпионат мира. У нас отобрали первенство планеты, и это очень плохо», — заявил Алекно в интервью RT.

По его словам, в настоящий момент все спортивные эстетические и финансовые принципы свелись к нулю.

«Не думаю, что из вынужденного пропуска Россией ЧМ стоит делать трагедию. Я бы не стал вести речь про полную изоляцию волейбола в стране. Национальное первенство проходит на высоком уровне, а болельщики начинают любить своих спортсменов. Хотя с точки зрения профессионального волейбола это минус. А с точки зрения развития молодёжи, напротив, плюс. Они только сделают шаг вперёд», — добавил Алекно.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко отреагировал на замену сборной России на команду Украины на ЧМ-2022.

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