В ВФВ прокомментировали замену России на Украину в группе ЧМ-2022

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко отреагировал на замену сборной России на команду Украины на чемпионате мира 2022 года.

«Такие прецеденты замены существуют. В турнир включается следующая по рейтингу команда, если какая-то сборная выбывает из соревнований. И с точки зрения положения о чемпионате мира сложно придраться к решению FIVB, ведь сборная Украины была следующая по рейтингу. Но то, что Украина поставлена полностью в привилегированные условия, лидером группы, как хозяин турнира, заменив Россию, это вопрос спорный», — цитирует Ярёменко РИА Новости.

Он считает, что в данной ситуации был смысл не допускать к соревнованиям обе стороны конфликта. Тем не менее решение FIVB его не удивляет, и для него имелись все основания.

Изначально ЧМ-2022 должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября. Однако турнир был перенесён. Теперь он пройдёт в Польше и Словении.

Украина же вместо России сыграет в группе A с Сербией, Тунисом и Пуэрто-Рико.

Ранее FIVB подтвердила, что Украина заменила Россию на ЧМ-2022 по волейболу.