Перенесённый из России чемпионат мира по волейболу пройдёт в Польше и Словении

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Чемпионат мира 2022 года по волейболу пройдёт в Польше и Словении.
Перенесённый из России чемпионат мира по волейболу пройдёт в Польше и Словении
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Даты проведения турнира пока неизвестны. Польша примет финальный матч чемпионата мира и игру за третье место.

Напомним, что 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на $80 млн из-за отмены чемпионата мира.

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