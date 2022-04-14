Перенесённый из России чемпионат мира по волейболу пройдёт в Польше и Словении

Чемпионат мира 2022 года по волейболу пройдёт в Польше и Словении.

Даты проведения турнира пока неизвестны. Польша примет финальный матч чемпионата мира и игру за третье место.

Напомним, что 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на $80 млн из-за отмены чемпионата мира.