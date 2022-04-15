Шипулин раскритиковал решение заменить Россию на Украину в группе ЧМ-2022 по волейболу

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался о замене сборной России на команду Украины в группе чемпионата мира 2022 года.

«Я просто удручён вердиктом FIVB и протестую против него. Я не могу равнодушно смотреть на происходящее. Наш оргкомитет проделал огромную работу. Вышло постановление правительства. Страна понесла огромные затраты. Построили новые стадионы. Первенства планеты в России не было 50 лет», — заявил Шипулин в интервью RT.

По его словам, Украина по сравнению с Россией находится в волейбольной яме как с точки зрения рейтинга, так и игры.

«Замена России на Украину — ещё одна спица в наши колёса, хотя и не такая большая. К сожалению, эта команда не способна показать нормальный результат. Но мы до сих пор поддерживаем контакты с ребятами оттуда, ведь волейбол живёт вне политики. А решение FIVB — настоящий позор. Международная федерация просто пошла на поводу и отработала сценарий. Видимо, возникло желание, так сказать, взять под козырёк», — добавил Шипулин.

Ранее бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно прокомментировал замену команды России на сборную Украины в группе ЧМ-2022.