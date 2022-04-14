Сборная Украины заменит Россию на ЧМ-2022 по волейболу

Руководство Международной федерации волейбола (FIVB) приняло решение отдать сборной Украины место России на чемпионате мира — 2022 среди мужских команд.

«Федерация волейбола Украины 14 апреля получила письмо от FIVB, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира 2022 года вместо России», — сообщает пресс-служба ФВУ.

ЧМ-2022 должен был пройти в России. Однако турнир был перенесён. Первенство планеты должно было пройти с 26 августа по 11 сентября.

FIVB отстранила все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под её эгидой.

Ранее сообщалось, что окончательного решения по переносу ЧМ-2022 в Польшу и Словению нет.