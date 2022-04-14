Сборная Украины заменит Россию на ЧМ-2022 по волейболу

Короткая ссылка
Руководство Международной федерации волейбола (FIVB) приняло решение отдать сборной Украины место России на чемпионате мира — 2022 среди мужских команд.
Сборная Украины заменит Россию на ЧМ-2022 по волейболу
  • Gettyimages.ru
  • © Matt_Brown

«Федерация волейбола Украины 14 апреля получила письмо от FIVB, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира 2022 года вместо России», — сообщает пресс-служба ФВУ.

ЧМ-2022 должен был пройти в России. Однако турнир был перенесён. Первенство планеты должно было пройти с 26 августа по 11 сентября.

FIVB отстранила все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под её эгидой.

Ранее сообщалось, что окончательного решения по переносу ЧМ-2022 в Польшу и Словению нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить