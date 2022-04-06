Максимально строгий вердикт: РФС отстранил троих судей до конца сезона, а Карасёва дисквалифицировал на один матч

Судейский комитет РФС отстранил до конца сезона троих арбитров за грубые ошибки, допущенные в матчах 23-го тура РПЛ. Санкциям подверглись работавший на игре ЦСКА — «Урал» Игорь Панин, а также обслуживавшие встречу «Краснодар» — «Динамо» Алексей Сухой и Артём Любимов. При этом Сергей Карасёв и помогавший ему на VAR в дерби «Локомотив» — «Спартак» Павел Шадыханов пропустят один и два матча соответственно. Президент РПЛ Ашот Хачатурянц выразил надежду, что принятое решение благотворно скажется на работе арбитров в концовке чемпионата. Представители пострадавших команд выразили удовлетворение вердиктом, но посетовали, что потерянные очки никто не вернёт.

«Помарки арбитров очевидны»

23-й тур Российской премьер-лиги получился богатым на судейские скандалы: сразу в нескольких матчах арбитры приняли спорные решения, в той или иной степени повлиявшие на исход игры. В преддверии заседания Судейского комитета РФС было очевидно, что кому-то из них придётся понести наказание. Однако мало кто мог предположить, что санкции окажутся настолько жёсткими, ведь РФС сообщил о дисквалификации до конца сезона троих рефери.

Речь идёт об Игоре Панине, обслуживавшем встречу ЦСКА — «Урал» (2:2), а также Алексее Сухом и Артёме Любимове, работавших на игре «Краснодар» — «Динамо» (0:1). Менее серьёзно пострадал Сергей Карасёв, совершивший помарку в московском дерби «Локомотив» — «Спартак» (1:0). Он пропустит один тур, а его ассистент на VAR Павел Шадыханов — два.

По словам главы Судейского комитета РФС и президента РПЛ Ашота Хачатурянца, все решения были приняты единогласно. Он также выразил надежду, что российские арбитры, в том числе сидящие на VAR, впредь будут внимательнее.

«Считаю, это максимально строгий вердикт, чтобы дать понять, что за ошибки, которые напрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Помарки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии», — приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Он также объяснил, почему Карасёв, в отличие от своих коллег, отделался относительно легко.

«Невынесение красной карточки не повлияло на результат матча. Он наш ведущий арбитр. Нам важно иметь судей такого уровня на финише сезона», — добавил Хачатурянц.

А вот действия Панина вызвали у него «серьёзные опасения».

«Решение человека, который долго изучал момент с возможным пенальти и в итоге не назначил его, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча сложно объяснимо и вызывает серьёзные опасения. Диалог с судьями мы ведём постоянно. Надеюсь, рефери это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных помарок», — заявил функционер.

Отвечая на вопрос о дальнейших перспективах для троих отстранённых рефери, президент РПЛ отметил, что у каждого она разная и судьба провинившихся прояснится позднее.

Пожалуй, сложнее остальных рассчитывать на возвращение к работе на элитном уровне Сухому, которого в конце прошлого года уже временно отстраняли за две грубые помарки в пользу «Локомотива» в игре с «Нижним Новгородом». Сам рефери, как и Панин, не стал комментировать вердикт начальства.

В клубах, пострадавших от ошибок отстранённых судей, решение РФС в целом оставили без внимания. Исключением стал «Урал». Президент екатеринбуржцев Григорий Иванов назвал новость о наказании Панина радостной, но посетовал, что очки команде никто не вернёт.

В том же ключе высказалась Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая в последнее время активно критиковала судей.

«Признали, что надо было удалять Алексиса Бека-Бека, который отдал голевой пас, но это «не повлияло на результат матча». У футбольных небожителей своя реальность. Только нам очки никто не возвращает. Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать. Тем более, несмотря на снегопад, матч не был отменён. Хотели же больше встреч», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Неотвратимость наказаний стала очевидна после прошедшего 5 апреля заседания Экспертно-судейской комиссии РФС. Она признала ошибочными три ключевых решения в 23-м туре.

Карасёв в первом тайме не удалил полузащитника «Локомотива» Бека-Бека за опасный фол на опорнике «Спартака» Кристофере Мартинсе Перейре. Француз шипами бутсы наступил на голеностоп сопернику, но получил только жёлтую карточку. А помогавший Карасёву на VAR Шадыханов не стал поправлять опытного коллегу.

Но наибольший резонанс вызвали эпизоды с пенальти. Так, «Динамо» одержало победу над «Краснодаром» благодаря спорному 11-метровому в конце первого тайма. Александр Черников рукой придержал выбегавшего из штрафной Фёдора Смолова, и тот потерял равновесие. Сухой поначалу ограничился штрафным, но после совещаний с Любимовым указал на точку.

Наконец, Панин в добавленное ко второму тайму время при равном счёте (2:2) не решился назначить пенальти в пользу «Урала», когда молодой футболист ЦСКА Егор Ушаков коснулся пятки Лео Гогличидзе и сбил его с ног. Рефери потратил несколько минут на просмотр повтора по совету помощника на VAR Яна Бобровского, но постановил, что нарушения правил не было вовсе, и сразу дал финальный свисток, что вызвало гневную реакцию со стороны екатеринбуржцев. Григорий Иванов в сердцах даже назвал судей козлами.

«Жёсткое решение, но с арбитрами по-другому нельзя»

Отстранение до конца сезона сразу троих рефери вызвало неоднозначную реакцию у отечественной футбольной общественности. Например, бывший судья Игорь Федотов назвал столь жёсткие санкции правильными.

«У Панина до этого случались большие ошибки. Не понимаю, почему Сухой пострадал, ведь Любимов назначал пенальти в ворота «Краснодара». Алексей попал под раздачу, но, если вспомнить, его возвращали из ФНЛ, а это было последнее китайское предупреждение. О Любимове я давно говорил, что это судья низкой квалификации. Кто-то его покрывал, но рано или поздно это должно было закончиться. Да, жёсткое решение, но с арбитрами по-другому нельзя», — заявил Федотов.

В свою очередь, его бывший коллега Алексей Николаев констатировал, что допущенные в 23-м туре судейские ошибки не подлежат сомнению. Однако, по его мнению, рефери необходимо дать время после смены начальства и ухода со своего поста главы департамента судейства РФС Витора Перейры.

«Надо предоставить ребятам возможность спокойно работать, дать конкретные рекомендации, как поступать в тех или иных ситуациях согласно правилам игры. Руководители пришли только сейчас, нужна совместная работа. Спустя какое-то время она принесёт свои плоды», — цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

Бывший капитан сборной России Александр Мостовой в дополнение к дисквалификации предложил штрафовать провинившихся судей. Такая угроза, по его мнению, должна отбить у них желание ошибаться.

«Когда я ещё сам играл, если получаешь жёлтую карточку, тебя меняют, штрафуют, наказывают — судьи в это время отдыхают. Сейчас нас услышали: начали отстранять, можно и штрафануть пару раз, чтобы неповадно было», — заявил Мостовой.

А известный тренер Андрей Тихонов нашёл причину большого количества помарок в дефиците кадров. По его словам, не помогло изменить ситуацию к лучшему даже назначение иностранных специалистов в качестве руководителей.

«Знаете, как обычно: футболисты не могут ошибаться, значит, судьи — тоже. Каждый должен отвечать за свои ошибки. Я понимаю, это случается, но сейчас есть VAR, который помогает арбитрам. Без него можно было бы сказать, что человек не увидел, просмотрел или что-то ещё, но, если принимается неправильное решение с помощью VAR, это действительно грубые помарки и это совсем неправильно», — подчеркнул Тихонов.