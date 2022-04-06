Президент «Урала» заявил, что не нарушил этических норм после матча с ЦСКА

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит его высказывания в адрес судей после матча с ЦСКА.
Президент «Урала» заявил, что не нарушил этических норм после матча с ЦСКА
  • РИА Новости

«Я ничего не нарушил, для чего я должен присутствовать на заседании комитета? Хотят меня обсуждать — пускай обсуждают. Пускай лучше РФС с судьями разбирается», — цитирует ТАСС Иванова.

Иванов после матча 23-го тура чемпионата России в нецензурной форме высказался о работе главного арбитра Игоря Панина (2:2). Президент клуба из Екатеринбурга назвал судью козлом.

Накануне экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала ошибочным решение Панина не назначить пенальти в ворота армейцев в добавленное к матчу время.

РФС рассмотрит 15 апреля оскорбительные высказывания Иванова в адрес арбитра Панина.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отстранить от работы арбитра Панина.

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