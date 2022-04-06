«РБ Спорт»: РФС намерен отстранить от работы арбитра Панина

Руководство Российского футбольного союза (РФС) намерено отстранить арбитра Игоря Панина от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

РФС планирует отстранить от работы на играх РПЛ и ФНЛ главного арбитра встречи ЦСКА — «Урал» Панина. Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев в концовке встречи и принял такое решение даже после длительного просмотра повтора при помощи VAR, сообщает «РБ Спорт».

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) 5 апреля признала, что арбитр Панин ошибочно не назначил 11-метровый штрафной удар в ворота ЦСКА на последних минутах матча 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

Ранее сообщалось, что «Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с ЦСКА.