«Краснодар» и «Урал» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матчах 23-го тура РПЛ

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«Краснодар» и «Урал» обратились в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы судей в матчах 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» и «Урал» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матчах 23-го тура РПЛ
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Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, «Краснодар» отправил жалобу по поводу назначения пенальти в свои ворота в матче с «Динамо» (0:1) после нарушения Александра Черникова на Фёдоре Смолове, а также по поводу неназначенного одиннадцатиметрового после контакта в штрафной соперника с полузащитником «быков» Алексеем Ионовым.

«Урал» же просит рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на последних минутах матча с ЦСКА (2:2) в ворота армейцев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов матча с «Локомотивом».

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