ЭСК РФС: Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Игорь Панин ошибочно не назначил одиннадцатиметровый штрафной удар в ворота ЦСКА на последних минутах матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:2).
ЭСК РФС: Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота команды ЦСКА на 90+5-й минуте матча», — говорится в заявлении.

Напомним, что игрок красно-синих Егор Ушаков проиграл позицию в единоборстве с атакующим игроком «Урала» Лео Гогличидзе и совершил фол по неосторожности, подбив сзади его левую ногу в момент, когда тот пытался нанести удар по воротам армейцев.

Ранее «Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с ЦСКА.

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