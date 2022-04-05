ЭСК РФС: Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Игорь Панин ошибочно не назначил одиннадцатиметровый штрафной удар в ворота ЦСКА на последних минутах матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:2).

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота команды ЦСКА на 90+5-й минуте матча», — говорится в заявлении.

Напомним, что игрок красно-синих Егор Ушаков проиграл позицию в единоборстве с атакующим игроком «Урала» Лео Гогличидзе и совершил фол по неосторожности, подбив сзади его левую ногу в момент, когда тот пытался нанести удар по воротам армейцев.

Ранее «Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с ЦСКА.