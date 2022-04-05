ЭСК РФС: Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА
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Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
«Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота команды ЦСКА на 90+5-й минуте матча», — говорится в заявлении.
Напомним, что игрок красно-синих Егор Ушаков проиграл позицию в единоборстве с атакующим игроком «Урала» Лео Гогличидзе и совершил фол по неосторожности, подбив сзади его левую ногу в момент, когда тот пытался нанести удар по воротам армейцев.
Ранее «Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с ЦСКА.