РФС рассмотрит 15 апреля оскорбительные высказывания Иванова в адрес арбитра Панина

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил, что департамент рассмотрит резкие высказывания президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова о главном арбитре матча с ЦСКА.

«Заседание по поводу высказываний Иванова состоится в следующую пятницу. Оно, скорее всего, пройдёт онлайн», — цитирует ТАСС Андреева.

Иванов после матча 23-го тура чемпионата России в нецензурной форме высказался о работе главного арбитра Игоря Панина (2:2). Президент клуба из Екатеринбурга назвал судью козлом.

Накануне Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала ошибочным решение Панина не назначить пенальти в ворота армейцев в добавленное к матчу время.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отстранить от работы арбитра Панина.