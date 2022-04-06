РФС рассмотрит 15 апреля оскорбительные высказывания Иванова в адрес арбитра Панина
- РИА Новости
«Заседание по поводу высказываний Иванова состоится в следующую пятницу. Оно, скорее всего, пройдёт онлайн», — цитирует ТАСС Андреева.
Иванов после матча 23-го тура чемпионата России в нецензурной форме высказался о работе главного арбитра Игоря Панина (2:2). Президент клуба из Екатеринбурга назвал судью козлом.
Накануне Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала ошибочным решение Панина не назначить пенальти в ворота армейцев в добавленное к матчу время.
Ранее сообщалось, что РФС намерен отстранить от работы арбитра Панина.