РФС отстранил от работы арбитров Панина, Любимова и Сухого
- РИА Новости
Сергей Карасёв пропустит один матч, Павел Шадыханов — два, сообщает пресс-служба РФС.
Работа арбитров РПЛ обсуждалась на экстренном заседании судейского комитета РФС.
Арбитр Сухой и судья VAR Любимов на матче «Краснодар» — «Динамо» (0:1) ошибочно назначили пенальти в ворота «быков». 11-метровый реализовал Даниил Фомин.
Судья Панин в матче ЦСКА — «Урал» (2:2) в самой концовке встречи не назначил пенальти в ворота армейской команды.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему появились проблемы с судейством в матчах чемпионата России.