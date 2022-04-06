РФС отстранил от работы арбитров Панина, Любимова и Сухого

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) отстранил от работы до конца сезона-2021/22 арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артёма Любимова за ошибки в матчах 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сергей Карасёв пропустит один матч, Павел Шадыханов — два, сообщает пресс-служба РФС.

Работа арбитров РПЛ обсуждалась на экстренном заседании судейского комитета РФС.

Арбитр Сухой и судья VAR Любимов на матче «Краснодар» — «Динамо» (0:1) ошибочно назначили пенальти в ворота «быков». 11-метровый реализовал Даниил Фомин.

Судья Панин в матче ЦСКА — «Урал» (2:2) в самой концовке встречи не назначил пенальти в ворота армейской команды.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему появились проблемы с судейством в матчах чемпионата России.





