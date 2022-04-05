«Будет сидеть и слушать, как руководит немец»: почему не стоит ждать изменений в «Локомотиве» с приходом Хапова

«Локомотив» объявил о назначении на пост наставника команды тренера вратарей Заура Хапова. У специалиста нет лицензии высшей категории, однако РФС разрешит ему возглавлять коллектив до конца текущего сезона. Тем не менее готовить железнодорожников к матчам РПЛ продолжит Марвин Комппер, поэтому эксперты полагают, что существенных изменений в игре «Локомотива» ждать не стоит. Так, бывший нападающий красно-зелёных Дмитрий Булыкин задался вопросом, почему руководство так доверяет немцу, у которого даже нет необходимого образования, а народный артист России и болельщик столичного клуба Валерий Баринов назвал это назначение формальностью.

Московский «Локомотив» после ухода Маркуса Гисдоля наконец определился с главным тренером. Решение принято во многом неожиданное: этот пост будет занимать Заур Хапов. Прославленный вратарь долгое время работает в клубе, но до этой недели занимался подготовкой голкиперов первой команды.

Специалист наравне с Олегом Пашининым и Дмитрием Лоськовым уже давно стал своим для болельщиков железнодорожников. В качестве игрока он провёл в команде пять лет и завоевал с красно-зелёными первый чемпионский титул, а по окончании спортивной карьеры остался в Черкизове. Его нынешнее назначение стало возможным после того, как Российский футбольный союз смягчил требования к наставникам команд РПЛ, разрешив занимать эту должность специалистам с тренерской категорией «А-УЕФА», а не только Pro.

Рассуждая о выборе руководства «Локомотива», практически все представители футбольной общественности высоко оценили профессиональные качества Хапова. Особенно тепло о тренере отозвался Юрий Сёмин, который долгое время работал со специалистом.

«Это очень хороший и правильный шаг. У него богатая история как игрока, который неоднократно был чемпионом, так и тренера, который был (с командой. — RT) во всех чемпионских сезонах. У Хапова достаточно хороший и большой опыт. Он очень объективный человек. Плюс Заур — в наивысшей степени профессионал. Это точно хороший шаг. Настоящие профессионалы должны работать. Желаю ему удачи!» — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Однако болельщикам «Локомотива» рано радоваться, потому что, по факту, с назначением Хапова в тренировочном процессе ничего не изменится, поскольку коллектив ему не отдают. Как заявил спортивный директор железнодорожников Томас Цорн, готовить первую команду к матчам чемпионата России продолжит немец Марвин Комппер, который даже с учётом поблажек РФС не имеет необходимого образования для работы с клубом уровня РПЛ. Специалист, напомним, встал у руля после отъезда в Германию Маркуса Гисдоля.

«Заур Хапов работает в тренерском штабе «Локомотива» с 2016 года, отлично зарекомендовал себя как тренер наших вратарей, много работал с молодёжью клуба, что стало важным фактором с учётом нашей ставки на молодых футболистов. Кроме того, у Заура отличное взаимопонимание с Марвином Комппером, который, как и ранее, будет проводить подготовку команды к матчам», — приводит слова функционера официальный сайт «Локомотива».

Таким образом обязанности Хапова, по сути, не будут сильно отличаться от тех, которые были в последнее время у Лоськова с Пашининым: присутствовать на скамейке запасных во время матча и отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции, при этом комментируя не свои решения, а выбор и стратегию немца.

Оба специалиста, к слову, имеют категорию Pro и могли бы спокойно работать главными тренерами команды РПЛ не только до конца сезона. Однако их услугами руководство «Локомотива» не воспользовалось, либо, что кажется более вероятным, оба специалиста сами отказались от сотрудничества на предложенных условиях. В пользу этого варианта говорят и сообщения о том, что Лоськова и Пашинина отстранили от работы с основной командой.

Бывший президент железнодорожников Николай Наумов крайне негативно отнёсся к сообщению об уходе тренеров.

«Это очень плохо. Не знаю, что там произошло. Лоськов и Пашинин много лет отдали «Локомотиву», заслуживают того, чтобы работать в команде. Я знаю этих ребят, прекрасно понимаю, как они разбираются в футболе. Печально то, что происходит в клубе. Пашинин — мэтр в развитии физической подготовки, он всё досконально знает. Даже когда играл, занимался и изучал, носил с собой конспекты. И просто его убрать… когда роль Пашинина очень велика. Вредительство какое-то», — выразил недовольство Наумов.

Остался удивлён новостями об изменениях в клубе и бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Надо узнать у руководства клуба, чего они пытаются добиться таким шагом. Я всегда выступал за российских тренеров. Особенно за тех, кто работает в «Локомотиве». Но, видимо, в клубе решили дать шанс немцу, а из-за отсутствия у него необходимой лицензии вышли из ситуации следующим образом. С Зауром Залимбиевичем я знаком давно, могу сказать о нём только самое хорошее. Он давно в «Локомотиве», знает о клубе всё и всех. Вижу ли я его в качестве главного тренера в перспективе? Отдам предпочтение Дмитрию Лоськову или Олегу Пашинину. Но желаю Зауру удачи», — сказал Булыкин РИА Новости.

При этом не совсем понятно рвение Цорна и его помощников оставить у руля команды Комппера при наличии сразу нескольких квалифицированных российских тренеров, которые однозначно были бы поддержаны болельщиками даже в случае серии неудач. Ведь уже очевидно, что создание в клубе бизнес-модели по выращиванию и продаже талантливых игроков в Европу из-за политической ситуации в мире в ближайшее время неосуществимо. В том числе поэтому, скорее всего, ушёл из «Локо» Ларс Корнетка. Ставленник Ральфа Рангника занимал должность руководителя по спорту и развитию.

Не ждёт изменений в лучшую сторону и народный артист России Валерий Баринов, давно сопереживающий железнодорожникам. По его мнению, пока не уйдёт нынешнее руководство, высоких результатов команда показывать не будет.

«Если Комппер так и будет готовить команду к матчам, то хрен редьки слаще не станет. Пока немцев не уберут — ничего там не будет, не будет «Локомотива». Считаю ли я это назначение формальностью? Не знаю, мне интересно, почему Лоськов не согласился на пост главного? И Хапов теперь что, тоже будет как Лоськов? Просто сидеть на скамейке и слушать как немец руководит? Какой-то бардак творится в клубе... Ничего никому не объясняется. Говорят, что мы будем играть в такой футбол, что все содрогнутся, но пока этого не видно», — приводит слова артиста портал Betonmobile.

При этом пока под руководством Комппера «Локомотив» в четырёх матчах одержал три победы — над «Химками», «Ахматом» и «Спартаком». Не сумели железнодорожники взять верх только в противостоянии с ЦСКА, уступив в самой концовке.