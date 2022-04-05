Степашин считает, что глава ФИФА Инфантино симпатизирует России

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался об отстранении российских клубов и сборных, а также о президенте ФИФА Джанни Инфантино.

«Я рад, что нас не исключили из ФИФА, собственно, для этого оснований не было. Полагаю, что в следующем году всё должно вернуться на круги своя», — цитирует Степашина Kp.ru.

Он также поблагодарил Инфантино за то, что Россию не стали исключать из ФИФА, подчеркнув, что не слышал оскорбительных слов в адрес страны со стороны главы организации.

«Инфантино симпатизирует, конечно, России, хотя он и швейцарец итальянского происхождения. Он встречался с президентом. Но надо понимать прекрасно, он европейский чиновник. Они же тоже люди зависимые, в том числе финансово», — добавил Степашин.

31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации, а также русский язык был признан одним из официальных языков организации. Причём до этого ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Инфантино заявил, что дальнейшая судьба сборной России по футболу зависит от решения CAS.