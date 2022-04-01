Инфантино: дальнейшая судьба сборной России по футболу зависит от решения CAS

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на вопрос о дальнейшей судьбе сборной России.

«CAS будет решать, всё зависит от их решения», — цитирует Инфантино РИА Новости.

31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации, а также русский язык был признан одним из официальных языков организации. Причём до этого ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее бывший главный тренер национальной команды Анатолий Бышовец заявил, что скоро наступит время, когда Россия станет нужна мировому футболу.