Инфантино: дальнейшая судьба сборной России по футболу зависит от решения CAS
«CAS будет решать, всё зависит от их решения», — цитирует Инфантино РИА Новости.
31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации, а также русский язык был признан одним из официальных языков организации. Причём до этого ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее бывший главный тренер национальной команды Анатолий Бышовец заявил, что скоро наступит время, когда Россия станет нужна мировому футболу.