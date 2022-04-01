Бышовец: скоро наступит время, когда Россия станет нужна мировому футболу

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

«Это время изменений в нашу пользу. Ситуация на Украине пройдёт. И скоро наступит время, когда Россия будет нужна европейскому и мировому футболу. Их решение меня не удивило. Оно полностью логично и весомо», — приводит слова Бышовца Sport24.

Тренер также отметил, что он удивлён тем, что ФИФА сделала русский язык официальным. По его мнению, такой необходимости не было, ведь международными языками считаются только английский и французский.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства России на конгрессе в Дохе.