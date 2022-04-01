Уткин заявил, что нынешняя ситуация может сплотить футболистов сборной России

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации на конгрессе в Дохе.

«Россия остаётся полноправным членом ФИФА, но и вопросов остаётся куча. Мне страшно любопытно было бы посмотреть на игру сборной России в ближайшее время. Потому что в ситуации, когда все против, когда тебя едва ли не лишили возможности поехать на чемпионат мира, можно сделать так, чтобы это стало сплачивающим началом для игроков», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

При этом журналист задаётся вопросом, как быть со «Спартаком», который не смог принять участие в плей-офф Лиги Европы, или со сборной России в Лиге наций, которая стартует в июне.

Уткин также добавил, как сыграла бы Россия с Польшей в стыковых матчах ЧМ-2022. По его мнению, польская команда убедительно обыграла Швецию в финале стыков (2:0).

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров отреагировал на решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС.