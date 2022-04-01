Уткин заявил, что нынешняя ситуация может сплотить футболистов сборной России

Короткая ссылка
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации на конгрессе в Дохе.
Уткин заявил, что нынешняя ситуация может сплотить футболистов сборной России
  • Gettyimages.ru
  • © Harold Cunningham - FIFA

«Россия остаётся полноправным членом ФИФА, но и вопросов остаётся куча. Мне страшно любопытно было бы посмотреть на игру сборной России в ближайшее время. Потому что в ситуации, когда все против, когда тебя едва ли не лишили возможности поехать на чемпионат мира, можно сделать так, чтобы это стало сплачивающим началом для игроков», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

При этом журналист задаётся вопросом, как быть со «Спартаком», который не смог принять участие в плей-офф Лиги Европы, или со сборной России в Лиге наций, которая стартует в июне.

Уткин также добавил, как сыграла бы Россия с Польшей в стыковых матчах ЧМ-2022. По его мнению, польская команда убедительно обыграла Швецию в финале стыков (2:0). 

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров отреагировал на решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить