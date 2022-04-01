Комбаров — о решении ФИФА: шажочек к тому, что наш футбол возродится в Европе

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Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации на конгрессе в Дохе.
Комбаров — о решении ФИФА: шажочек к тому, что наш футбол возродится в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © Harold Cunningham

«Это шажочек к тому, что наш футбол возродится в Европе. Этим шагом в ФИФА дали понять, что не всё потеряно. Спорт должен быть вне политики. Это они дают понять всей общественности и всем европейским органам. Надо возвращать всё, как раньше», — приводит слова Комбарова «РБК Спорт».

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС на конгрессе в Дохе.

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