Гаджиев: позиция ФИФА может стать сигналом для снятия санкций с РФС

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС на конгрессе в Дохе.

«Были ли опасения, что Россию могут исключить из ФИФА? Действительно, были, но было и понимание, что мир — это не Европа. И если Европа однозначно настроена против России, то остальной мир несколько по-другому относится к событиям на Украине. Правильно говорит Инфантино: подобное происходит то там, то тут. Может ли позиция ФИФА стать сигналом для снятия санкций с российского футбола? Думаю, да», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

При этом член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) выразил недовольство тем, что отборочный турнир на чемпионат мира от Европы проводит УЕФА, а не ФИФА.

«Получаются нестыковки: решения УЕФА не согласовываются с позицией ФИФА. Одно дело, когда проводится чемпионат Европы и УЕФА принимает однозначное решение. И другое — отбор чемпионата мира, здесь решение УЕФА некорректно. Юридических оснований дисквалифицировать сборную России не было, это политическое решение. И это подтверждается позицией ФИФА», — добавил Гаджиев.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее бывший российский футбольный тренер Валерий Овчинников не исключил, что ФИФА к концу года восстановит сборную и клубы.