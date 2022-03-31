Овчинников не исключил, что ФИФА к концу года восстановит сборную и клубы

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Бывший российский футбольный тренер Валерий Овчинников отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации на конгрессе в Дохе.
Овчинников не исключил, что ФИФА к концу года восстановит сборную и клубы
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«Ну как можно исключить 145-миллионную страну, которая провела чемпионат мира? Это просто смешно. Нам повезло в принципе, что иностранцев попросили. Очистили финансовую составляющую каждого клуба. Восстановят ли российские клубы и сборную в этом году? Может быть, к концу года», — сказал Овчинников изданию «ВсёПроСпорт».

Бывший тренер также отметил, что необходимо понимать, что с УЕФА у России нет точек соприкосновения.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее член делегации Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин рассказал, что не чувствовал никакого негатива со стороны участников конгресса ФИФА в Дохе.

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