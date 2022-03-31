Сорокин: российская делегация не чувствовала негатива к себе на конгрессе ФИФА

Член делегации Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин рассказал, что не чувствовал никакого негатива со стороны участников конгресса ФИФА в Дохе.

«Российская сторона не чувствовала никакого негатива к себе на конгрессе ФИФА. Это футбольная семья, где много друзей, контактов, и на конгрессе обсуждается футбол, а не политика», — цитирует Сорокина ТАСС.

Член делегации РФС также рассказал, что у него не было предчувствия, что на конгрессе могли обсуждать лишение членства в ФИФА.

«Есть документы, в которых чётко изложено, по каким причинам подобные вопросы могут быть подняты. Конгресс шёл абсолютно в обычном режиме, были выступления, много разговоров про ход подготовки к чемпионату мира, про права рабочих в Катаре, какой прогресс был достигнут за все десять лет подготовки», — добавил Сорокин.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По его итогам членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, с чем связано решение не исключать Российский футбольный союз (РФС) из организации.