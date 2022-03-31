Инфантино объяснил, почему ФИФА не лишила РФС членства в организации

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Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, с чем связано решение не исключать Российский футбольный союз (РФС) из организации.
Инфантино объяснил, почему ФИФА не лишила РФС членства в организации
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«Исключение РФС из ФИФА не вариант. Я серьёзно надеюсь, что конфликт закончится. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой», — приводит слова Инфантино РИА Новости.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Алексей Сорокин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не лишать Россию членства в организации.

 

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