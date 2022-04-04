«Локомотив» объявил о назначении Хапова на пост главного тренера команды

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Российский специалист Заур Хапов назначен на пост главного тренера московского «Локомотива».
«Локомотив» объявил о назначении Хапова на пост главного тренера команды
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, готовить команду к матчам при этом продолжит немецкий специалист Марвин Комппер.

«Спасибо руководству клуба за доверие. Я хорошо знаю игроков «Локомотива», всегда был рядом с ними, вижу их потенциал. Мне интересна совместная работа с Комппером», — заявил Хапов.

С 2016 года Хапов являлся тренером вратарей «Локомотива». 

Напомним, что после ухода Маркуса Гисдоля с поста наставника «Локомотива» исполняющим обязанности главного тренера стал бывший игрок команды Дмитрий Лоськов, а за тренировочный процесс отвечал Комппер.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов матча с «Локомотивом».

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