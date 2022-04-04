Сотый матч Шунина на ноль, юбилейный гол Агаларова и синхронные победы аутсайдеров: чем запомнился 23-й тур РПЛ

«Динамо» обыграло «Краснодар» и сократило отставание от «Зенита» до трёх очков. ЦСКА спасся в матче с «Уралом» на 94-й минуте благодаря реализованному Юсуфом Языджи пенальти. Точные удары Гамида Агаларова и Захара Волкова помогли двум другим аутсайдерам, «Уфе» и «Химкам», вырвать победы в Самаре и Казани. А «Ростов» потерпел первое поражение после возвращения Валерия Карпина. Чем запомнился 23-й тур РПЛ — в материале RT.

Обидное поражение «Рубина»

Леонида Слуцкого смело можно назвать одним из главных неудачников текущего сезона РПЛ. Если в прошлом «Рубин» стал главным открытием, то в этом рискует покинуть элитный дивизион. Домашний матч с «Химками» завершился для казанцев очередным поражением, 12-м в нынешнем розыгрыше национального первенства и седьмым в последних восьми турах (на этом отрезке они набрали всего три очка). По этому показателю двукратные чемпионы России занимают последнее место наряду с «Арсеналом».

В отчётной встрече они чаще владели мячом (53%) и нанесли больше ударов по воротам (13 против 10), но не сумели реализовать свои моменты. А при счёте 2:2 на 90-й минуте после подачи Брайана Идову новичок «Химок» Захар Волков головой отправил снаряд в цель с рикошетом от рук Юрия Дюпина.

Правый фланг обороны, за который отвечал Георгий Зотов, в целом оказался слабым местом «Рубина», ведь оттуда пришли все три пропущенных мяча. Совершенно не справлялись защитники и с совершившим семь удачных попыток дриблинга Резиуаном Мирзовым. В результате обостряющие передачи в штрафную полузащитника привели к двум голам. А Денис Глушаков отличился в восьмой раз и повторил свой результат, достигнутый в чемпионском сезоне со «Спартаком».

Первая победа «Уфы» с октября

Выездную победу в концовке вырвал и другой аутсайдер — «Уфа» — в поединке с «Крыльями Советов». Для башкортостанцев это событие по-настоящему важное, поскольку последний раз они обыгрывали кого-либо в чемпионате пять месяцев назад. 30 октября подопечные Алексея Стукалова оказались сильнее «Ахмата» (1:0), а затем выдали девятиматчевую серию с четырьмя поражениями и пятью ничьими.

Три очка команде, как и тогда, принес принёс Гамид Агаларов. В последний раз он забивал с игры ещё в ноябре в Ростове-на-Дону. После этого он довольствовался лишь реализованным пенальти в противостоянии с «Краснодаром» в прошлом туре. Но в Самаре нападающий наконец реализовал свой момент. На 87-й минуте после подачи с фланга и скидки головой партнёра он с линии вратарской уверенно переиграл Ивана Ломаева.

Это помогло форварду добраться до юбилейной отметки в 15 голов в РПЛ и увеличить отрыв от ближайших преследователей в гонке бомбардиров (Артём Дзюба, Фёдор Смолов, Дмитрий Полоз) до пяти точных ударов. Важность исполнителя для «Уфы» сложно переоценить, ведь он забил 15 из 21 мяча команды в текущем сезоне РПЛ. Более того, Агаларов использует даже неочевидные шансы, ведь согласно показателю ожидаемых голов (Xg) он должен был отличиться только десять раз.

Спорный пенальти «Динамо»

А судьбу одного из центральных матчей тура решил довольно спорный пенальти. Ведущее борьбу за медали «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром» благодаря неоднозначному вердикту помощников Алексея Сухова на VAR. В добавленное к первому тайму время Александр Черников прихватил экс-футболиста южан Фёдора Смолова за футболку, и он упал на газон. Показалось, что это произошло за пределами штрафной, и судья поначалу решил именно так, однако после совещания с коллегами указал на точку. Ещё один бывший игрок команды Даниил Фомин уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

При этом Сухой мог назначить пенальти в ворота москвичей сразу в двух эпизодах, но не стал этого делать. Ещё при равном счёте Гильермо Варела сбил рвущегося в штрафную Владимира Ильина, и арбитр не зафиксировал даже фола. А уже в концовке показал Алексею Ионову жёлтую карточку за симуляцию, когда его задел по ногам Себастьян Шиманьски.

Справедливости ради нужно отметить, что подопечные Александра Сторожука скорее не наиграли на ничью. Показательный момент: они нанесли всего один удар в створ. Антон Шунин спокойно сохранил свои ворота в неприкосновенности и провёл юбилейный, сотый матч на ноль в карьере, что помогло ему войти в символический клуб Льва Яшина. А «Динамо» в пятый раз подряд оказалось сильнее «Краснодара» в РПЛ.

Неожиданная осечка ЦСКА

А вот другая столичная команда, ЦСКА, ведущая борьбу за чемпионство, потеряла важнейшие очки. Казалось, армейцы обязаны дома обыгрывать аутсайдера — «Урал». Ещё больше укрепил уверенность болельщиков в итоговом успехе ранний гол Игоря Дивеева. Защитник отличился прямым ударом с дальнего стандарта благодаря рикошету.

Но екатеринбуржцы мгновенно отыгрались. На стороне гостей также оказалась удача. Яка Бийол срезал мяч в собственные ворота после прострела Рамазана Гаджимурадова. А в начале второго тайма подопечные Игоря Шалимова вовсе вышли вперёд. Они воспользовались уходом с поля из-за повреждения Дивеева и организовали результативную контратаку, которую точным ударом завершил Эрик Бикфалви.

У армейцев оставалось достаточно времени, чтобы проявить характер и переломить ход неудачно складывающегося противостояния, но вышло только сравнять счёт. 19-летний дебютант Егор Ушаков заработал пенальти, а реализовал его на 94-й минуте Юсуф Языджи. Это помогло турку продлить результативную серию в Премьер-лиге до пяти встреч и установить новый рекорд для дебютантов лиги. В них он смог семь раз огорчить соперников.

Однако в концовке скорее «Урал» мог вырвать победу. Всё тот же Ушаков в своей штрафной задел по ногам Лео Гогличидзе, но судья Игорь Панин, потратив на просмотр повтора несколько минут, на точку указывать не стал. Так красно-синие прервали семиматчевую победную серию во всех турнирах.

Канадский герой «Нижнего»

После яркого матча в Москве болельщики ждали интересной игры и в Сочи, куда пожаловал лидирующий «Зенит». Однако встреча получилась достаточно скучной, поскольку хозяева избрали сугубо оборонительную модель. При этом в концовке они едва не вырвали победу. Михаила Кержакова спас Дуглас дос Сантос, вынесший мяч из пустых ворот.

А вот его старшему брату Александру помог представитель не Южной, а Северной Америки. Ричи Эннин неплохо проявил себя ещё в составе «Томи» в ФНЛ и заслужил приглашение в «Нижний Новгород». Некоторое время ушло у легионера на адаптацию, но он достаточно быстро начал приносить пользу новой команде.

Выездной матч с «Ростовом» вовсе превратился в звёздный час для форварда. Уже на седьмой минуте он открыл счёт. Получив передачу от Кирилла Кравцова, нападающий ушёл от двух защитников и практически с нулевого угла пробил между ног Сергею Песьякову. Этот гол получился историческим, ведь канадцы в РПЛ прежде не забивали.

А в конце первого тайма Эннин вдобавок отметился великолепной результативной подачей с левого фланга на Дмитрия Стоцкого. Отыграться после перерыва «Ростов» не сумел и потерпел первое поражение после возвращения на тренерский мостик Валерия Карпина — 1:2.