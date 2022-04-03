Комментатор Орлов считает, что «Сочи» — одна из лучших команд РПЛ по организации игры

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».
Комментатор Орлов считает, что «Сочи» — одна из лучших команд РПЛ по организации игры
  • РИА Новости

«Вообще, я ждал, что в этом матче будет ничья. Думаю, что по организации игры команда Федотова — лучшая в нашем чемпионате. По переходу из атаки в оборону и из обороны в атаку. Все игроки очень дисциплинированные и обученные — это заслуга тренера», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

По его мнению, атака «Зенита» сыграла очень слабо в матче против «Сочи».

«У команды сегодня была атака со знаком минус — Дзюба и Сергеев были сегодня незаметны на поле», — сказал Орлов.

«Зенит» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ — 0:0.

«Зенит» (49 очков) лидирует в чемпионате России. «Сочи» (39 очков) располагается на четвёртой строчке.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» в матче с «Сочи» плохо сыграл в атаке.

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