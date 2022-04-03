Агент Баринова сообщил об интересе к футболисту со стороны одной из ведущих команд Испании

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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.
Агент Баринова сообщил об интересе к футболисту со стороны одной из ведущих команд Испании
  • РИА Новости

«Баринов сказал, что им интересовались в Европе зимой? Это правда. Я прилетал в Испанию на сбор к Диме, там у меня были встречи с агентствами. Когда летом прошлого года стали появляться новости о том, что Баринов продаётся, пошли звонки от агентств. Что-то я перенаправлял в клуб. Некоторые из них были вполне серьёзные», — цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».

По его словам, он встречался с одним из агентств и подтвердил, что один из интересующихся клубов хотел арендовать игрока до конца сезона, но игрок на тот момент решил сосредоточиться на «Локомотиве» и сборной.

«Бариновым интересовался испанский клуб. Сейчас эта команда идёт в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании», — заявил Банатин.

Он также отметил, что неделю назад списывался с испанской стороной и спрашивал по поводу летнего трансферного окна. Агент подчеркнул, что в этом клубе всё ещё планируют усилить данную позицию Бариновым.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 144 матча, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Баринов допустил, что летом может перейти в европейский клуб.

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