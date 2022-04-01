Баринов допускает, что летом может перейти в европейский клуб

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Баринов рассказал о возможном уходе в европейский клуб.

«Почему не получается уехать в Европу? Много нюансов... Ну, или немного. Наверное, большие отступные. Примерно €15 млн. Реально верю, что если футболист хороший, то его заберут», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Александр Головин и Алексей Миранчук играют в Европе, даже несмотря на запрет всего, что связано с Россией в мире. По словам хавбека железнодорожников, он мог уехать в европейскую команду минувшей зимой с вероятностью 70%.

«Насколько я знаю, клуб хотел арендовать меня на полгода. Я выступал за полноценный трансфер. Недавно звонили с той стороны моему представителю Паше Банатину, говорили, что всё в силе на лето, что заберут не в аренду, а полноценным трансфером. Но пока это всё разговоры. Почему не ушёл в аренду? Думал об этом. Но представь, если бы я не смог сразу начать играть, сел бы на лавку, а у нас должны были быть стыки в марте. Никто не мог тогда предположить, что всё так сложится», — заявил Баринов.

При этом он подчеркнул, что с новым руководством «Локомотива» он ещё не разговаривал по поводу своего возможного ухода.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 144 матча, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Баринов выразил мнение, что немецкий специалист Маркус Гисдоль повёл себя некрасиво, покинув «Локомотив».