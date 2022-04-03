Шунин выразил надежду, что санкции против сборной будут вскоре отменены

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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин считает, что футболисты сборной России не потеряли мотивацию из-за введённых санкций.
Шунин выразил надежду, что санкции против сборной будут вскоре отменены
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что вся эта ситуация скоро уляжется и всё вернётся на круги своя. На прошедших сборах мы много отрабатывали и наигрывали, чтобы подойти к официальным встречам подготовленными. Мотивация у игроков сборной России никуда не делась из-за санкций», — цитирует ТАСС Шунина.

ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участвовать во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Сборная России провела тренировочные сборы в подмосковном Новогорске в 21 по 27 марта. Команда Валерия Карпина в товарищеском матче переиграла молодёжную сборную со счётом 1:0.

Ранее в РФС допустили, что сборная России может провести товарищеские матчи с Китаем и КНДР.

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