В РФС допустили, что сборная России может провести товарищеские матчи с Китаем и КНДР

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Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков рассказал, с кем могут сыграть национальные сборные в контрольных матчах.
В РФС допустили, что сборная России может провести товарищеские матчи с Китаем и КНДР
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

По его словам, РФС получил приглашения на осень от Венгрии, Италии и Хорватии для возможного проведения матчей с юношеской сборной. По словам чиновника, это общая рассылка.

«Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными», — цитирует Лексакова РИА Новости.

ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участвовать во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Лексаков допустил, что в июне юношескую сборную России могут допустить к участию в соревнованиях.

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