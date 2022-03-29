В РФС допустили, что сборная России может провести товарищеские матчи с Китаем и КНДР
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По его словам, РФС получил приглашения на осень от Венгрии, Италии и Хорватии для возможного проведения матчей с юношеской сборной. По словам чиновника, это общая рассылка.
«Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными», — цитирует Лексакова РИА Новости.
ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участвовать во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Лексаков допустил, что в июне юношескую сборную России могут допустить к участию в соревнованиях.