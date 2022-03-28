РФС: в июне юношескую сборную России могут допустить к соревнованиям

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Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков рассказал, когда юношеские сборные будут допущены к участию в международных соревнованиях.
РФС: в июне юношескую сборную России могут допустить к соревнованиям
  • РИА Новости

«Ждём июньской отсечки от УЕФА. Может быть, юношеским сборным официально разрешат участвовать в международных соревнованиях, а дальше цепочка потянется к национальной сборной. Или наоборот», — цитирует Лексакова РИА Новости.

Он добавил, что РФС не оставляет надежды, что азиатским странам разрешат проводить с Россией товарищеские матчи, поскольку с европейскими сборными будет очень сложно договориться в данной ситуации.

ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участвовать во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.

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