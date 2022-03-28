Карпин считает, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках

Валерий Карпин считает, что сборная России по футболу при идеальном раскладе должна получить право сыграть в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я по-прежнему на это надеюсь, а какие к этому могут быть предпосылки, сказать сложно. Ситуация меняется каждый день. Нам пока остаётся надеяться только на лучшее», — цитирует Карпина ТАСС.

По словам тренера «Ростова», допуск сборной России к стыковым матчам станет торжеством справедливости и здравого смысла.

24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что сборная России по футболу извлекла преимущества из матча с молодёжной командой.