Колосков: сборная России по футболу извлекла преимущества из матча с молодёжной командой

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче национальной сборной с молодёжной командой.
Колосков: сборная России по футболу извлекла преимущества из матча с молодёжной командой
  • РИА Новости

«Для сборной России, конечно, есть преимущества в проведении матча с молодёжной командой. Я основываюсь на словах игроков после матча. Во-первых, это большая польза и честь — быть вызванным в сборную России. Во-вторых, Валерий Георгиевич наигрывает определённые тактические схемы, а это немаловажно, ведь санкции не вечно будут продолжаться», — цитирует ТАСС Колоскова.

Он подчеркнул, что после того, как будут сняты санкции с РФС, сборная России должна быть готова сыграть международные матчи на высоком уровне.

Основа национальной команды обыграла молодёжную сборную со счётом 1:0 на сборе в Новогорске, а единственный мяч забил Константин Тюкавин.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над молодёжкой в контрольном матче высказался о возможном возвращении национальной команды к международным соревнованиям.

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