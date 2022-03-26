Карпин: слышал, что сборную России должны скоро вернуть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над «молодёжкой» в контрольном матче высказался о возможном возвращении национальной команды к международным соревнованиям.

«С Дюковым общались после игры. Посмотрим, что будет дальше. Каждый день всё меняется. Я тоже слышал посыл, что нас должны скоро вернуть. Но 100% уверенности никто не даст», — цитирует Карпина Sport24.

По его словам, он не ощущает раздражения от того, что приходится постоянно быть в состоянии ожидания, так как у сборной на данный момент нет выхода. Специалист также подчеркнул, что ему бы не хотелось закрываться от остального мира.

«Мои высказывания про слова Александра Медведева? Каждый отстаивает свою позицию, смотрит в своё болото. Как и «Спартак», как и ЦСКА, как и все остальные», — добавил тренер.

Напомним, что сборная России должна была сыграть с командой Польши в конце марта в рамках стыкового матча чемпионата мира 2022 года. Однако ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить отечественных футболистов от международных соревнований.

Ранее нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал победу над молодёжной национальной командой в рамках учебно-тренировочного сбора.