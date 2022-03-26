Тюкавин: рад, что забил в матче с молодёжной сборной

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал победу над молодёжной национальной командой в рамках учебно-тренировочного сбора.

«Хороший товарищеский матч. Хорошо, что выиграли. Рад, что забил сегодня и мы выиграли. Общения с тренером ещё не было. Зачем нужен был сбор? Вспомнить все требования Валерия Георгиевича. Всегда рад приезжать сюда. Сейчас стало только меньше теории по сравнению с предыдущими сборами», — цитирует Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Тюкави стал автором единственного гола в минувшей игре.

Напомним, что сборная России должна была сыграть с командой Польши в конце марта в рамках стыкового матча чемпионата мира 2022 года. Однако ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить отечественных футболистов от международных соревнований.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла молодёжку в контрольном матче на сборе.