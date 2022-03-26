Сборная России обыграла молодёжку в контрольном матче на сборе

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Сборная России по футболу одержала победу над молодёжной национальной командой в рамках учебно-тренировочного сбора.
Сборная России обыграла молодёжку в контрольном матче на сборе
  • Gettyimages.ru

Встреча прошла в Новогорске и завершилась со счётом 1:0 в пользу основы. Единственный мяч забил Константин Тюкавин, который пяткой замкнул передачу Зелимхана Бакаева.

24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил надежду на участие национальной команды в международных турнирах.

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