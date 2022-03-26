Карпин: Россия надеется поучаствовать в Лиге наций, хотя верится с трудом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил надежду на участие национальной команды в международных турнирах.

«В июне начинается Лига наций УЕФА, и к этому времени мы уже надеемся поучаствовать в этом турнире. Хотя верится с трудом. Следующий шаг — отбор к чемпионату Европы. Надеемся, что будет так. Надежда умирает последней», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «МЯЧ Production».

24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Карпин выразил надежду, что сборная России сможет летом провести официальные матчи.