Карпин надеется, что сборная России сможет летом провести официальные матчи

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о текущем сборе национальной команды и выразил надежду, что уже летом получится провести официальный матч.

«Теории сейчас стало меньше, отношение к сбору более расслабленное, но это нормально. Официальных игр-то нет», — цитирует Карпина РИА Новости.

Он также заявил, что ему хочется посмотреть на всех игроков молодёжной сборной, хотя отметил, что следит за каждым и в чемпионате.

«Я надеюсь на то, что сборная вернётся летом и сыграет официальные матчи», — добавил специалист.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от участия во всех международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Карпин выразил мнение, что в РПЛ нарушен спортивный принцип.

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