Карпин считает, что в РПЛ нарушен спортивный принцип

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Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нарушен спортивный принцип.
Карпин считает, что в РПЛ нарушен спортивный принцип
  • РИА Новости

«Я уже говорил, что он нарушен. Уезжают девять человек из «Краснодара», из «Ростова» — шесть. Закрыты аэропорты. В чём нарушение спортивного принципа? В том, что «Краснодару» нужно ездить, а кто-то летает. Представим, что «Зенит» борется за первое место, у них закрывают аэропорт и у них все уезжают. Что бы тогда говорил гендиректор «Зенита» Александр Медведев?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Кроме того, он подчеркнул, что у большинства клубов, как и у «Ростова», остаётся такая же мотивация достойно доиграть текущий сезон, как и было раньше.

«Ростов» после 22 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, набрав 22 очка.

Ранее Карпин заявил, что форвард «Зенита» Артём Дзюба готов приехать на следующий сбор сборной России.

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