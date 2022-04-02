Гол Агаларова принёс победу «Уфе» над «Крыльями Советов» в 23-м туре РПЛ

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» принимала на своём поле «Крылья Советов».

Матч в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Игрок «Уфы» Юрий Журавлёв забил первый мяч во встрече на 12-й минуте. Фернандо Костанца сравнял счёт, отметившись голом на 68-й минуте. Окончательную точку в матче поставил Гамид Агаларов, забивший победный мяч уфимской команды на 87-й минуте.

Таким образом, «Крылья Советов» занимают восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Уфа» — на 14-м месте (21 очко).

Ранее Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».