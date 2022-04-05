Жирков: доктор «Зенита» сказал, что я уже больше не смогу играть в футбол

Защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков рассказал о восстановительном процессе после травмы, которую он получил на чемпионате Европы 2022 года.

«На Евро-2020 у меня закончился контракт, я получил травму, и на этом все разговоры с «Зенитом» закончились. Я сам понимал: футболисту в таком возрасте тяжело бороться за время на поле в такой команде, как «Зенит». Подписывать контракт и сидеть полгода или год на скамейке — не моё», — цитирует Жиркова «Чемпионат».

Он также отметил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак интересовался его здоровьем и серьёзностью травмы.

«Доктор «Зенита» сказал, что я уже больше не смогу играть. Наверное, на этом всё и закончилось. Передам ли привет этому врачу в матче с «Зенитом» в Питере? У меня хорошие отношения с ним. Подойду, поздороваюсь», — добавил Жирков.

Напомним, что Жирков с 2016 по 2021 год выступал за «Зенит». С лета 2021 года он находился без команды, а в январе 2022-го перешёл в «Химки».

Ранее Жирков высказался по поводу возможного расширения РПЛ.