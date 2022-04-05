Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешёл в «Сеул»
- РИА Новости
26-летний хавбек подписал временный контракт с клубом элитного дивизиона чемпионата Южной Кореи до июня. Уточняется, что футболист может остаться в команде до конца 2022 года, сообщает пресс-служба «Сеула».
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Бом 3 апреля приостановил действие своего контракта с «Рубином».
Кореец перешёл в клуб из столицы Татарстана в августе 2020 года. В сезоне-2021/22 в 18 матчах он забил два мяча и отдал три результативные передачи.
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