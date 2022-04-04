Сёмин заявил, что новый главный тренер «Локомотива» Хапов знает, как выигрывать чемпионат

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Заура Хапова на пост наставника команды.

«Заур Хапов — человек с большим опытом. Он знает, как выигрывать чемпионат. Он это неоднократно делал и как игрок, и как тренер «Локомотива», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он назвал также 57-летнего специалиста человеком высокого профессионализма, отметив, что Хапов всегда имел хороший контакт с футболистами.

«Я желаю ему удачи», — добавил Сёмин.

С 2016-го года по январь 2022-го Хапов являлся тренером вратарей «Локомотива».

Напомним, что после ухода Маркуса Гисдоля с поста наставника «Локомотива» исполняющим обязанности главного тренера стал бывший игрок команды Дмитрий Лоськов, а за тренировочный процесс отвечал немецкий специалист Марвин Комппер.

Ранее «Локомотив» объявил о назначении Хапова на пост главного тренера команды.