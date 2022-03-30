Дубль Фернандеша, гол Камеруна на 124-й минуте и промах Салаха: как определились семь команд — участниц ЧМ-2022

Сборная Португалии обыграла команду Северной Македонии благодаря двум голам Бруну Фернандеша, а Польша впервые с 1991 года взяла верх над Швецией. Мохаммед Салах не реализовал пенальти в послематчевой серии и не сумел помочь Египту пройти Сенегал, а Нигерия проиграла Гане из-за ошибки голкипера. В свою очередь, Карл Токо Экамби забил на 124-й минуте и помог Камеруну победить Алжир по сумме двух встреч. Как в Европе и Африке определились обладатели семи путёвок на чемпионат мира 2022 года по футболу — в материале RT.

Уверенные победы Португалии и Польши

Пока сборная Уэльса ждёт своего соперника по финалу плей-офф, в европейской зоне определились обладатели двух оставшихся путёвок на чемпионат мира по футболу. И лишь за одну из них велась по-настоящему ожесточённая борьба. Несмотря на сенсационную победу над Италией, мало кто верил, что сборная Северной Македонии способна повторить успех и лишить Криштиану Роналду и компанию возможности сыграть в Катаре. Пусть сам форвард «Манчестер Юнайтед» и отдавал дань уважения оппоненту, это ничуть не увеличивало его шансы в глазах экспертов и букмекеров. Те отдавали предпочтение Португалии и ожидали от неё доминирующего выступления в противостоянии с аутсайдером.

Как и итальянцы, подопечные Фернанду Сантуша владели колоссальным преимуществом по ходу встречи с македонцами, однако в нападении сделали ставку не на количество, а на качество. Пусть они нанесли почти втрое меньше ударов по воротам противника, чем «скуадра адзурра» (11:32), зато сразу два из них пришлись в цель. Примечательно, что оба гола были забиты после скоростных выпадов, в разной степени имеющих право именоваться контратаками. Если в первом случае к голу привёл перехват в середине поля, то во втором наступление началось на своей половине.

Сам Роналду вновь не смог отличиться. В начале первого тайма он имел великолепный шанс, но промахнулся из убойной позиции. Но вместо того, чтобы последовать примеру Доменико Берарди и продолжить упускать один момент за другим, он вспомнил о своих ассистентских навыках. Получив пас от оформившего перехват Фернандеша, Криштиану не пошёл вперёд сам, а элегантно покатил на партнёра по МЮ. Мяч прошёл между ног у македонского защитника и вновь оказался у Бруну, который «расстрелял» Столе Димитриевски.

А уже во втором тайме Фернандеш оформил второй дубль в футболке национальной команды. Совершив рывок на 60 метров, он открылся на грани офсайда и замкнул диагональную передачу Диогу Жоты. Надежд на камбэк у Македонии не было. За весь матч они лишь трижды пробили по воротам и наиграли на 0,09 ожидаемых гола (xG).

Но если от Португалии ждали уверенной победы, то противостояние Польши и Швеции обещало стать гораздо более напряжённым. Так и получилось, но если подопечные Чеслава Михневича реализовали свои моменты, то оппоненты не смогли похвастаться подобным. Дважды переправлять мяч в сетку мог лидер «тре крунур» Эмиль Форсберг, но в обоих случаях не смог перехитрить Войцеха Щенсного.

Поляки же не сумели много создать сами, зато дважды воспользовались грубейшими ошибками противников. На 49-й минуте Йеспер Карлстрём влетел в Гжегожа Крыховяка и позволил Роберту Левандовски забить с пенальти, а на 72-й гол в собственные ворота организовали Кристоффер Олссон и Маркус Даниэльссон. Экс-хавбек «Краснодара» крайне небрежно отыграл на защитника, а тот не только не укротил передачу, но и ещё и рухнул на газон. Пётр Зелиньски вышел на рандеву с вратарём и не промахнулся.

В концовке гости пытались переломить ход игры, но в этом им не помог даже появившийся на поле Златан Ибрагимович. Польша не только добыла заветную путёвку на мундиаль, но и нанесла серьёзный удар по одному из самых неудобных оппонентов. В последний раз она побеждала Швецию в далёком 1991 году, после чего проиграла в семи из восьми матчей, включая встречу групповой стадии Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Вылет Египта и спасение Камеруна

Если в Европе ещё предстоит определить обладателя последней путёвки на чемпионат мира, то в Африке стали известны все пять команд-участниц турнира. По итогам двухматчевых противостояний среди них не оказалось Египта, ведомого Мохаммедом Салахом, и Нигерии, не пропустившей ни одного мундиаля с 2006 года.

Можно смело сказать, что Египет во многом стал жертвой неудачного жребия. В соперники им достался Сенегал, располагающий самым дорогим подбором футболистов по версии Transfermarkt. Достаточно вспомнить, что в его состав входят лучший голкипер 2021 года по версии ФИФА Эдуар Менди, защитник «Наполи» Калиду Кулибали, опорник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гейе и партнёр Салаха по «Ливерпулю» — Садио Мане.

Тем удивительнее, что за два матча звёздные сборные всего дважды поразили ворота друг друга, причём забили в собственные. В первой встрече автоголом отметился Салиу Сисс, во втором — Хамди Фати. В результате всё решалось в серии пенальти, где одним из антигероев стал Салах. Мохаммеду пришлось бороться не только с волнением, но и с болельщиками, слепившими его лазерными указками. И он не справился. Лидер мерсисайдцев пробил на силу и промахнулся. В итоге, Сенегал выиграл в серии со счётом 3:1, а решающий удар нанёс Мане.

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В случае с Нигерией сказалось отсутствие сильного вратаря. Первая встреча завершилась нулевой ничьей, а уже на 10-й минуте Фрэнсис Узохо пустил мяч под собой после не самого опасного «выстрела» Томаса Парти и поставил сборную в сложнейшее положение. Дело в том, что в квалификации ЧМ по-прежнему работает правило выездного гола, поэтому «суперорлы» были вынуждены забивать дважды. Виллиам Трост-Эконг реализовал 11-метровый и подарил надежду коллективу Августина Эгуавону, но не более. Два шанса отличиться имел Виктор Осимхен, но в обоих случаях неудачно пробил через себя. Провал команды спровоцировал гневную реакцию со стороны фанатов, устроивших массовые беспорядки на стадионе «Националь» в Абудже.

Ещё более драматичным получился ответный матч между Алжиром и Камеруном. Хозяева взяли верх на чужом поле и были согласны на ничью, но всё вновь испортил голкипер. В ходе розыгрыша углового Раис М’Боли врезался в собственного защитника и выпустил мяч из рук, а Эрик Шупо-Мотинг беспрепятственно переправил его в сетку. Всё решилось в дополнительное время. За две минуты до его окончания Ахмед Туба забил с углового и, казалось, решил исход борьбы за путёвки на ЧМ, но гости не сдались. На 124-й Карл Токо Экамби оказался расторопнее всех в штрафной и установил окончательный счёт на табло. Подопечные Ригоберта Сонга взяли верх за счёт гола в гостях.

Второй раз подряд на мундиаль квалифицировались Марокко и Тунис. Первые не оставили шансов Конго по сумме двух встреч (5:2), а вторые в гораздо более плотной борьбе разобрались с Мали. Всё решил один единственный мяч, забитый в первом матче. Мусса Сиссоко отметился автоголом, а спустя четыре минуты получил прямую красную карточку, став главным антигероем противостояния. Правда, в гостях подопечные Мохамеда Магассубы всё же отметились точным ударом, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.