Польские фанаты скандировали оскорбления в адрес России на матче со Швецией

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Болельщики сборной Польши скандировали оскорбления в адрес России во время финала стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с командой Швеции (2:0).

Польский фанаты скандировали оскорбительные высказывания в адрес России, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Польша обыграла Швецию со счётом 2:0 и вышла в финальную часть ЧМ-2022 года в Катаре.

Напомним, что 24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Романцев заявил, что отказ Польши от матча с Россией смахивает на картёжное шулерство в электричках.

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