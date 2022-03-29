Романцев: отказ Польши от матча с Россией смахивает на картёжное шулерство в электричках

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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал отказ команды Польши играть с Россией в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.
Романцев: отказ Польши от матча с Россией смахивает на картёжное шулерство в электричках
  • AFP
  • © JANEK SKARZYNSKI

«Мне очень жаль, что страна с большими футбольными традициями, воспитавшая столько звёздных игроков, отказалась от честной борьбы, а пошла по пути закулисных комбинаций и интриг. То, как эта компания повела себя, смахивает на картёжное шулерство в электричках, где для выигрыша хороши любые средства», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что сборная Польши, видимо, боялась противостояния с Россией. Тренер также отметил, что теперь для него не существует польской команды и Роберта Левандовски. 

24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что делегация РФС примет участие в конгрессе ФИФА.

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