Делегация РФС примет участие в конгрессе ФИФА

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Делегация Российского футбольного союза (РФС) во главе с генеральным секретарём Александром Алаевым примет участие в 72-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который состоится 31 марта в Катаре.
Делегация РФС примет участие в конгрессе ФИФА
  • Gettyimages.ru
  • © Philipp Schmidli

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

По информации издания, на конгрессе ФИФА может быть рассмотрен вопрос о приостановлении членства РФС в организации. Сторонниками такого варианта могут выступить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение временно отстранить российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях на неопределённый срок. 

Ранее cпортивный директор РФС Андрей Лексаков рассказал, с кем могут сыграть национальные сборные в контрольных матчах.

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