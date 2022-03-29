Польша обыграла Швецию и вышла на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Польши оформила выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

В финале стыкового турнира команда Чеслава Михневича переиграла сборную Швеции со счётом 2:0.

Мячи забили Роберт Левандовски (на 49-й минуте, пенальти) и Пётр Зелиньски (на 72-й минуте).

Напомним, что поляки должны были сыграть в полуфинале стыков с россиянами, однако из-за санкций против Российского футбольного союза (РФС) без борьбы пробились в финал плей-офф.

Швеция в полуфинале переиграла Чехию (1:0).

Ранее сообщалось, что сборная ОАЭ сыграет с Австралией в стыковом матче отбора ЧМ-2022 по футболу.